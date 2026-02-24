Чемпионат по силовому спорту прошел в Орле

Сила, объединяющая регионы.



В преддверии Дня Защитника Отечества спортивная жизнь Орловщины сделала мощный шаг вперёд. 21 февраля на площадке фитнес-клуба «Система-Комплекс», принадлежащего меценату Олегу Карпикову, впервые в истории региона состоялись официальные чемпионат и первенства Орловской области по силовому спорту.

Порядка 70 атлетов из Орла, Мценска, Ливен, Брянска, Курска, Калуги, Тамбова и Москвы собрались под одной крышей, чтобы не только выявить сильнейших в более чем двадцати дисциплинах, но и войти в историю. Инициаторами и принимающей стороной этого масштабного события выступили: команда Фитнес-клуба «Система Комплекс», директор клуба Юлия Бычкова, Орловская федерация силового спорта России и известный орловский предприниматель и меценат, почётный гражданин Орла, Глазуновского и Троснянского районов Олег Карпиков, для которого поддержка спорта стала таким же важным делом жизни, как возрождение культуры и помощь фронту.

Новая страница в спортивной летописи

21 февраля в просторном зале фитнес-клуба «Система-Комплекс» было особенно многолюдно. Здесь собрались не только титулованные спортсмены, но и те, кто только открывает для себя мир силовых дисциплин. И это неудивительно: впервые в Орловской области прошёл официальный турнир, объединивший более двадцати уникальных дисциплин — от жима штанги лёжа и подъёма на бицепс до зрелищных выступлений на турниках и брусьях.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, обращаясь к участникам, особо подчеркнул роль частной инициативы в развитии спортивной инфраструктуры.

«Очень приятно удивлён атмосферой и открытием соревнований. Здорово, что появляются новые виды спорта. И замечательно, что не только государство строит ФОКи, но и частный бизнес включается в эту работу. На примере Олега Владимировича Карпикова, нашего коллеги, друга, мецената, сегодня открываются такие мероприятия. Огромное спасибо всем организаторам и судьям!» — сказал Леонид Музалевский, пожелав участникам честной борьбы и новых рекордов.

Для региона это событие стало историческим. Федерация силового спорта Орловской области была создана чуть более года назад, прошла аккредитацию в Министерстве спорта, судьи получили необходимую подготовку — и вот настал момент первого большого старта. Порядка 70 участников из шести регионов страны съехались в Орёл, чтобы задать новую планку развития этого направления.

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова, приветствуя участников, назвала происходящее открытием новой страницы в региональном спорте.

«Совсем недавно появилась Федерация, и я от всей души желаю ей процветания. Пусть наши орловские спортсмены показывают отличные результаты на межрегиональных, всероссийских и, возможно, даже международных соревнованиях. Желаю каждому показать свой максимум. Пусть победит сильнейший», — отметила она, также поздравив всех мужчин с наступающим Днём Защитника Отечества.

Особенность силового спорта — в его многогранности. Здесь каждый может найти дисциплину по душе и по возможностям. Среди участников — как маститые атлеты, так и новички, для которых этот старт станет дебютным.

«Это очень интересный вид спорта. Когда даёшь себе вызов и всё получается — испытываешь неимоверное удовольствие. Понимаешь, что ты вроде хрупкий, а на самом деле очень сильный человек», — поделилась эмоциями участница соревнований Любовь Макарова, выступающая в составе команды клуба.

Для многих спортсменов эти старты — не просто борьба за медали, а возможность заявить о себе. Как отметили сами участники, они становятся первооткрывателями. И действительно, каждый, кто вышел на помост в эти дни, уже вписал своё имя в историю силового спорта Орловщины.

Миссия: развитие и поддержка

Сам Олег Карпиков, приветствуя спортсменов и гостей, пожелал успехов в соревнованиях:

«Год назад на базе нашего фитнес-клуба “Система-Комплекс” появилась Федерация. Желаю вам побед, побед без травм и прекрасного настроения».

Для Олега Карпикова проведение такого турнира — не разовая акция, а часть последовательной стратегии по развитию региона. Его фитнес-клуб давно стал центром притяжения для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Здесь созданы все условия: от тренажёрных залов до отделений бокса, танцевальных направлений и фитнеса. Но главное — «Система-Комплекс» регулярно выступает инициатором социально значимых событий.

Ещё в ноябре 2024 года на базе клуба прошли благотворительные соревнования по силовым видам спорта, доход от которых — 194 тысячи рублей — был направлен на покупку стройматериалов для обустройства солдатских укрытий в зоне специальной военной операции. Тогда участие в сборе приняли около 80 спортсменов со всей области, а также сам Олег Карпиков и другие неравнодушные люди. Эта акция стала ярким примером того, как спорт объединяет людей ради общего дела.

Нынешний чемпионат, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, логично продолжил эту традицию. Ведь силовой спорт — это не только про рекорды, но и про характер, волю и готовность стоять за свою землю.

Взгляд в будущее

Организаторы не скрывают: первые соревнования — это возможность понять, какие дисциплины наиболее востребованы у спортсменов, чтобы в будущем сделать на них основную ставку и дать мощный толчок развитию спорта в регионе. С помощью этого турнира Федерация планирует выявить направления, которые интересны спортсменам, и будет их развивать.

Показательно, что чемпионат собрал не только профессиональных атлетов, но и любителей, и тех, кто просто пришёл поболеть. Атмосфера в зале была по-настоящему праздничной и дружеской.

Этот турнир стал возможен благодаря синергии государственного подхода и частной инициативы. И если год назад у истоков создания Федерации стоял Олег Карпиков, предоставивший базу для её развития, Юлия Бычкова, Михаил Алехин, то сегодня можно с уверенностью сказать: силовой спорт в Орловской области состоялся. И впереди у него большое будущее.

Источник. Фото: Ирина Васильева