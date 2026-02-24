В Орловской области часть школьников останется на дистанционном обучении

Решение будут принимать муниципалитеты и руководители учреждений образования.

Рекомендацию дал на совещании 24 февраля губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что в некоторых районах снега было больше и формируются переметы.

«Давайте не будем испытывать судьбу», – сказал Андрей Клычков.

Пока ведутся восстановительные работы, дети могут продолжать дистанционное обучение.

В Орле проблемы такой нет, подчеркнул Андрей Клычков.

«Общественный транспорт пошел и личный транспорт весь выехал».

ИА “Орелград”