Устав школы искусств поправили после проверки КСП

Соответствующее постановление приняли власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района в новой редакции согласовала устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств, творчества и спорта». Сделано это было после проверки, проведенной районной Контрольно-счетной палатой. Еще в прошлом году она проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных указанной школе в 2024 и 2025 годах.

«Деятельность МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» соответствует учредительным документам Учреждения. Содержание отдельных пунктов Устава не соответствует деятельности Учреждения, противоречит действующему законодательству, требует внесения изменений и доработки», – к такому выводу пришли тогда аудиторы.

В частности, они обратили внимание на тот факт, что в 2021 году в соответствии с постановлением администрации Ливенского района на базе школы искусств было создано структурное подразделение – «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Ливенского района». Но на момент проверки устав школы не содержал сведений о данном структурном подразделении. КСП сделала и другие замечания, в результате было решено принять новый устав.

Согласно ему МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» является унитарной некоммерческой организацией. Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование «Ливенский район». Функции и полномочия учредителя осуществляет районное управление образования. Школа имеет право создавать структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства. Таковые у нее уже имеются.

Так, в структуру школы входят: Липовецкий, Дутовский, Барановский, Введенский, Екатериновский, Здоровецкий, Казанский, Козьминский, Коротышский, Никольский, Орловский, Покровский, Речицкий, Росстанский, Сергиевский, Успенский, Хвощевский, Куначенский, Липовецкий, Троицкий, Сахзаводской и Совхозный филиалы. Школа является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Образование носит светский характер, подчеркнуто в уставе.

«В учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается», – следует из документа.

ИА «Орелград»