Губернатор напомнил, кто в ответе за заснеженные мусорные контейнеры

24.2.2026 | 11:12 ЖКХ, Новости

В Орловской области подъезд к некоторым площадкам закрыт завалами.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Темы губернатор Андрей Клычков коснулся в ходе совещания в администрации региона 24 февраля. Он подчеркнул, что задача по подготовке площадки к вывозу лежит на муниципалитете.

«И есть тут у нас некоторые желающие – должны делать «Зеленая роща», но не их обязанность, не их функция», – напомнил Андрей Клычков.

Но даже если проехать по городу Орлу, по муниципальному округу – ситуация разная, отметил губернатор.

«Где-то в сугробе контейнер, его уже не выкопать без экскаватора. Но люди привыкли, они будут туда выбрасывать».

Сейчас, на фоне меньшего снега, необходимо провести работу по многоквартирным домам – подготовить выкатные площадки. Управляющие компании, за исключением одной, активно включились в работы, отметил Андрей Клычков. Там, где есть провал, мэру Орла Юрию Парахину поручено выводить городскую технику, выполнять работы и выставлять соответствующие счета.

«Прошу, коллеги, вместе с «Зеленой Рощей», не затягивая этот процесс, уже начать и активно его обеспечивать», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


