В Орле спасли подростка с желчекаменной болезнью

24.2.2026 | 10:31 Медицина, Новости

Обычно её диагностируют у пациентов более старшего возраста.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Однако на этот раз диагноз поставили несовершеннолетнему. Об этом рассказали в Орловской областной клинической больнице.

Как уточнили в учреждении, случай произошёл в 2024-м году. Ребёнок поступил в НКМЦ имени Круглой. Врачи установили, что имеют дело с желчным камнем, который стал препятствием для нормальной работы пищеварительной системы. Также у мальчика диагностировали «механическую желтуху».

Так как подобные патологии характерны для взрослых, понадобились знания и умения медиков ООКБ. Подростка транспортировали в областную больницу, где провели необходимые манипуляции.

Ребёнку сделали «малоинвазивную эндоскопическую операцию», применив специальное оборудование. После этого его состояние быстро улучшилось.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU