В Орле спасли подростка с желчекаменной болезнью

Обычно её диагностируют у пациентов более старшего возраста.

Однако на этот раз диагноз поставили несовершеннолетнему. Об этом рассказали в Орловской областной клинической больнице.

Как уточнили в учреждении, случай произошёл в 2024-м году. Ребёнок поступил в НКМЦ имени Круглой. Врачи установили, что имеют дело с желчным камнем, который стал препятствием для нормальной работы пищеварительной системы. Также у мальчика диагностировали «механическую желтуху».

Так как подобные патологии характерны для взрослых, понадобились знания и умения медиков ООКБ. Подростка транспортировали в областную больницу, где провели необходимые манипуляции.

Ребёнку сделали «малоинвазивную эндоскопическую операцию», применив специальное оборудование. После этого его состояние быстро улучшилось.

ИА «Орелград»