Орловские банкроты пополнили бюджет на 432 миллиона рублей

Сумма таких платежей за год выросла примерно на треть.

В Орловской области за 2025 год в результате проведения процедур банкротства в бюджет было перечислено 432 миллиона рублей, или на 134 миллиона рублей больше, чем было в 2024 году. Таки озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Резкий рост показателя специалисты службы во многом объясняют успешной реализацией механизма согласительных процедур. Он позволяет решить финансовые проблемы и разногласия до вынесения судебного решения, после которого выйти из процедуры банкротства крайне нелегко.

«Налоговой службой региона широко применяется практика заключения согласительных процедур, в результате которых должнику предоставляется право добровольного погашения задолженности после инициирования процедуры банкротства, но до внесения соответствующего судебного акта, – уточнили в пресс-службе УФНС. – В результате работы, по сравнению с прошлым годом, поступления от согласительных процедур увеличились более чем в два раза, или на 153 миллиона рублей, и составили 304 миллиона рублей».

Напомним, что дела о банкротстве как юридических лиц, так и простых граждан рассматривает арбитражный суд. Причем подать заявление о банкротстве может как сам должник, так и его кредиторы. Чем в роли последних могут выступить и работники, которым работодатель задолжал крупную сумму по зарплате. Банкротом организацию или физлицо объявляют не сразу. Сначала суд проводит проверку обоснованности заявленных требований. И только затем дает старт процедуре, назначая конкурсного или финансового управляющего, в зависимости от типа банкрота.

К слову, в случае погашения долга процедура банкротства может быть прекращена. Управление ФНС России по Орловской области напоминает и о том, что помимо согласительных процедур в делах о банкротстве граждан применяются и другие механизмы. Среди них особо эксперты выделяют реструктуризацию долгов гражданина. Так называют реабилитационную процедуру, которая проводится «в целях восстановления платёжеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов».

Цель такого механизма заключается в разработке и выполнении плана реструктуризации долгов, для чего утверждается детальный план погашения задолженности. Он может включать в себя изменение сроков выплат, снижение процентных ставок, частичное списание долга и другие изменения. В целом данная процедура позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий, подчеркивают налоговики.

«Восстановить платежеспособность и не допустить банкротства бизнеса поможет специальная площадка по реструктуризации долга, созданная ФНС России. Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций», – добавили в УФНС.

