Орёл безальтернативно выиграл грант на 12 миллионов рублей

Данные средства он получит из областного бюджета на благоустройство.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области подвел итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Средства предназначены на реализацию проектов по развитию общественных территорий, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Предоставление субсидий проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Общий размер субсидии, выделенной в 2026 году, составляет 12,626 миллиона рублей. Побороться за эти деньги муниципальным образованиям было предложено на конкурсной основе. Отбор получателей субсидии проводился на основании постановления правительства региона. Прием заявок на участие в отборе проводился с 19 по 30 января 2026 года. Затем конкурсная комиссия должна была их оценить, проверить их обоснованность и достоверность и вынести решение.

Впрочем, конкурентной борьбы в рамках отбора не вышло. Как следует из протокола, для участия в отборе была подана только одна заявка – от муниципального образования «Город Орел». По итогам проверки она была принята на рассмотрение и допущена к участию в отборе. В условиях полного отсутствия конкуренции заявка города Орла была признана департаментом победителем отбора. То есть, город Орел в этом году получит из областного бюджета всю субсидию в размере 12,626 миллиона рублей.

Теперь администрации областной столицы предстоит заключить с департаментом соглашение, в котором будут четко прописаны условия предоставления и расходования субсидии. По условиям, средства можно тратить на создание «благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

В частности, за счет субсидии предусмотрено обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации в соответствии с единым дизайном стационарных круглогодичных информационных конструкций, размещение арт-объектов и скульптурных композиций, установка поручней, пандусов и подъемников на протяженности пешеходного культурно-познавательного прогулочного маршрута по туристскому центру, обустройство фотозон и смотровых площадок, а также мест проведения праздничных городских ярмарок, устройство выделенных парковок для туристских автобусов и городского легкового такси, размещение соответствующих дорожных знаков.

