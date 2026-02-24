Орёл безальтернативно выиграл грант на 12 миллионов рублей

24.2.2026 | 8:40 Новости, Общество

Данные средства он получит из областного бюджета на благоустройство.

Фото: ИА «Орелград»

Департамент по проектам развития территорий Орловской области подвел итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Средства предназначены на реализацию проектов по развитию общественных территорий, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Предоставление субсидий проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Общий размер субсидии, выделенной в 2026 году, составляет 12,626 миллиона рублей. Побороться за эти деньги муниципальным образованиям было предложено на конкурсной основе. Отбор получателей субсидии проводился на основании постановления правительства региона. Прием заявок на участие в отборе проводился с 19 по 30 января 2026 года. Затем конкурсная комиссия должна была их оценить, проверить их обоснованность и достоверность и вынести решение.

Впрочем, конкурентной борьбы в рамках отбора не вышло. Как следует из протокола, для участия в отборе была подана только одна заявка – от муниципального образования «Город Орел». По итогам проверки она была принята на рассмотрение и допущена к участию в отборе. В условиях полного отсутствия конкуренции заявка города Орла была признана департаментом победителем отбора. То есть, город Орел в этом году получит из областного бюджета всю субсидию в размере 12,626 миллиона рублей.

Теперь администрации областной столицы предстоит заключить с департаментом соглашение, в котором будут четко прописаны условия предоставления и расходования субсидии. По условиям, средства можно тратить на создание «благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

В частности, за счет субсидии предусмотрено обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации в соответствии с единым дизайном стационарных круглогодичных информационных конструкций, размещение арт-объектов и скульптурных композиций, установка поручней, пандусов и подъемников на протяженности пешеходного культурно-познавательного прогулочного маршрута по туристскому центру, обустройство фотозон и смотровых площадок, а также мест проведения праздничных городских ярмарок, устройство выделенных парковок для туристских автобусов и городского легкового такси, размещение соответствующих дорожных знаков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU