В Орловской области растёт количество свиней

За год поголовье этих животных существенно увеличилось.

Как сообщает Орелатат, по состоянию на конец января 2026 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 127,1 тысячи голов, или на 5 процентов больше по отношению к уровню конца января 2025 года, в том числе коров – 32,1 тысячи голов (95,2 процента). Свиней в региона насчитали 1,505 миллиона голов (105 процентов по сравнению с аналогичной датой 2025 года), овец – 2,2 тысячи голов (79,2 процента), птицы – 2,045 миллиона голов (102,5 процента).

Ситуация на начало 2026 года выглядела так: в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующей датой предыдущего года статистики отметили увеличение поголовья крупного рогатого скота на 7,7 тысячи голов, свиней – на 61,2 тысячи голов. При этом поголовье коров уменьшилось на 1,5 тысячи голов, овец и коз – на 3,7 тысячи голов, птицы – на 220,2 тысячи голов.

«В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2025 года по сравнению с соответствующей датой 2024 года численность крупного рогатого скота увеличилась на 10 тысяч голов, или на 8,3 процента, свиней – на 62,7 тысячи голов, или на 4,4 процента, – информирует Орелстат. – Поголовье коров сократилось на 0,7 тысячи голов, или на 2,1 процента, овец – на 0,6 тысячи голов, или на 21,9 процента, птицы – на 177,5 тысячи голов, или на 9,1 процента».

Структура поголовья скота и птицы по категориям хозяйств по состоянию на 1 января 2026 года выглядит следующим образом. На долю сельскохозяйственных организаций Орловской области приходится 89,8 процента всего крупного рогатого скота, в том числе 82,8 процента всех коров, 99,3 процента свиней, 7,9 процента всей птицы, а также 5,4 процента всех коз и овец.

На долю крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, приходится: 3,1 процента всего крупного рогатого скота, 5,2 процентов всех коров, 11,8 процента коз и овец и всего 0,2 процента птицы. Примечательно, что свиней фермеры, судя по данным официальной статистики, вообще не содержат.

Простое население Орловской области также вносит весомый вклад в развитие животноводства. Например, именно у простых граждан в хозяйствах содержится наибольшее количество мелкого рогатого скота – 82,8 процента всех коз и овец, которые насчитываются в регионе. Кроме того, простые орловцы на своих подворьях содержат 7,1 процента всего крупного рогатого скота, в том числе 12 процентов коров, 0,7 процента свиней и 19,9 процента птицы.

ИА «Орелград»