В облправительстве указали, куда идти строителям «Титаника»

Орловские власти прокомментировали информацию о невыплате зарплат.

Напомним, о проблемах с генеральным подрядчиком, ООО «Стрела», сообщал «Орёлтаймс». СМИ сделало это со слов представителей субподрядных организаций, выступавших на профильном комитете областного совета. Издание утверждало, что рабочие субподрядчиков «с августа не получают зарплату».

В свою очередь, «Орелград», выяснил, что в июле кредиторы подали иск о банкротстве «Стрелы».

В официальном комментарии, опубликованном на портале Орловской области, уточняется, что само ООО «Стрела» не подавало заявления о признании его банкротом. При этом «Орёлгосзаказчик» заключал договор именно с этой компанией, а не с субподрядными организациями.

Как поясняется в комментарии, «понудить подрядчика осуществлять расчёты с его контрагентами или работниками заказчик не способен». Для этого отсутствуют необходимые договорные или трудовые правоотношения.

Недовольным предлагают разрешать проблемы «в гражданско-правовом порядке», причём именно с самим ООО «Стрела». При этом власти утверждают, что данные «финансовые претензии» не влияют на ход работ на «Титанике».

В комментарии указывается, что ежедневно на объекте трудятся около 200 человек, при этом всё идёт по графику, также нет проблем ни с материалами, ни с расчётами за выполняемые работы. Текст опубликован от имени Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»