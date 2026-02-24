Орловцы смогут получить до 10 миллионов рублей на сельский туризм

Условия выдачи грантов утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления гранта «Агротуризм» в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Согласно документу грант предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к категориям «малое предприятие» или «микропредприятие» в соответствии с критериями Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Гранты не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. На момент подачи заявки соискатели должны быть зарегистрированы на сельской территории или на территории сельской агломерации Орловской области «Стаж» их деятельности на орловской земле должен составлять более 12 месяцев, а их проекты развития сельского туризма должны пройти соответствующий отбор. Именно на такие проекты и будут выделять бюджетные средства, а целевые направления расходования гранта определяются приказом Министерством сельского хозяйства РФ.

По условиям властей Орловской области, грант предоставляется в размере: до 3 миллионов рублей – при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимости проекта; до 5 миллионов рублей – при направлении собственных средств в размере не менее 15 процентов; до 8 миллионов рублей – при направлении собственных средств в размере не менее 20 процентов.

Если соискатель готов сам вложить в реализацию проекта развития сельского туризма не менее 25 процентов, то государство выделит ему грант в размере до 10 миллионов рублей включительно. Впрочем, размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, будет определяться специально созданной комиссией в индивидуальном порядке. Комиссия учтет не только собственный денежный вклад соискателя, но и ряд других критериев. Если у соискателя не хватит собственных средств для вложений, то он вправе привлечь дополнительно любые другие внебюджетные средства.

ИА «Орелград»