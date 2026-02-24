Во Мценске сокращается количество детсадовцев

Тревожная тенденция наблюдается уже несколько лет.

В муниципальных образовательных учреждениях города Мценска в настоящий момент воспитываются около 1550 дошкольников. Анализ статистических данных, проведенный местной администрацией, указывает на то, что количество воспитанников дошкольных образовательных организаций уменьшается в среднем на 3 процента ежегодно. При этом власти отмечают, что дети в возрасте до 3 лет имеют возможность получать дошкольное образование.

«Показатель доступности дошкольного образования для детей до 3 лет имеет устойчивое значение, – говорится в паспорте заработавшей в 2026 году подпрограммы развития муниципальной системы дошкольного образования. – В городе Мценске все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детском саду. Задача обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет выполняется на протяжении ряда лет».

В структуру муниципальной системы образования города Мценска входят 12 дошкольных образовательных организаций, в штате которых состоят 229 педагогических работников. В райцентре активно развиваются вариативные формы дошкольного образования. В частности, созданы специальные условия для получения образования детьми-инвалидами и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Квалифицированной коррекционной помощью охвачены 20 детей-инвалидов и 290 детей с ограниченными возможностями здоровья, – следует из паспорта программы. – Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих специализированную помощь в детских садах в группах компенсирующей и комбинированной направленности, составляет 19 процентов от общей численности воспитанников. Доступное образование для детей данных категорий обеспечивают около 39 специальных педагогов».

В муниципальных детсадах реализуются образовательные программы, разработанные в соответствии с федеральными стандартами. В рамках новой подпрограммы в развитее системы дошкольного образования во Мценске планируют вложить 1,098 миллиарда рублей, в том числе в 2026 году – 379,42 миллиона рублей. Подпрограмма предусматривает полное отсутствие очередей в детсады и приведение в порядок всех зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений. К 2028 году количество зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, должно быть сведено к нулю.

ИА «Орелград»