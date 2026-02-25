Фото-челлендж «Я в культуре» проведут на Орловщине

Фото и видео и участников будут опубликованы в сети.

Орловский областной центр народного творчества анонсировал проведение фото-челленджа «Я в культуре». Он будет посвящен Дню работника культуры. Акция пройдет с целью повышения престижа профессии работников культуры, раскрытия творческого потенциала и привлечения внимания общественности к указанной профессии. Для участия необходимо подать заявку в электронном виде и фото- и видеоработы в период с 1 по 20 марта 2026 года включительно.

«Фото и видео и участников будут опубликованы в группе «ВКонтакте» Орловского областного центра народного творчества с 21 по 23 марта 2026 года, – сообщили организаторы. – Номинации фото-челленджа: «Мгновения профессии» (фотографии, на которых запечатлены интересные моменты рабочих будней, репетиций, выступлений); «Зрители и я» (фотографии со взаимодействием с публикой)».

К участию приглашаются работники учреждений культурно-досугового типа. Фотоматериалы направляются в оргкомитет вместе с электронной заявкой. Организаторы предупреждают, что к участию в челлендже принимаются только качественные фотоработы, без смазанных элементов. Фотоработы могут быть отклонены при их несоответствии тематике, низком художественном или техническом качестве.

Не примут и фотоработы, «имеющие эротическую составляющую, а также фотоработы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости». Все авторы работ получат дипломы участников челленджа. «Обращаем внимание, что данный челлендж не является конкурсом, в связи с чем не предполагает оценки жюри и дипломов лауреата», – подчеркнули организаторы.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»