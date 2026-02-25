Около 20 тысяч орловцев перешли на «упрощенку»

Ещё около восьми тысяч человек работают по патентам.

В Орловской области продолжает расти количество предпринимателей, в том числе тех, кто переходит на специальные налоговые режимы. Например, по состоянию на начало 2026 года в регионе патентную систему налогообложения (ПСН) применяли 8054 предпринимателя, или на 176 человек больше, чем в январе прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

В этом году порядок применения патентов немного изменился. Например, поправками в законодательство были уменьшены лимита доходов, которые используются в качестве одного из главных оснований дающих право для применения патента. Кроме того, из перечня видов деятельности, доступных для индивидуальных предпринимателей на ПСН, с этого года исключены услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.

Упрощенную систему налогообложения (УСН) в Орловской области применяют 20 470 налогоплательщиков. Их число за прошедший год приросло более чем на тысячу человек. С 2026 года в силу вступил ряд изменений в порядок применения и этого налогового режима. Так, для плательщиков УСН предусмотрено поэтапное снижение предельных доходов для работы без НДС, а именно: в 2026 году – 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов рублей, в 2028 году – 10 миллионов рублей.

Кроме того, в 2026 году индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе перейти на УСН только при соблюдении определенных условий, установленных Налоговым кодексом. Так, например, сумма дохода должна быть не больше 450 миллионов рублей по итогам 2025 года (с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год – 490,5 миллионов рублей), количество сотрудников – не больше 130 человек, а остаточная стоимость основных средств – не больше 200 миллионов рублей (с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год – не больше 218 миллионов рублей).

«Подобрать оптимальный режим для ведения бизнеса с учетом всех новшеств законодательства поможет интернет-сервис ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения». Пользователю необходимо только указать параметры поиска: категорию налогоплательщика, размер годового дохода, количество наемных работников, вид деятельности, после чего сервис представит наиболее выгодные варианты. Также в сервисе размещена ознакомительная информация по каждому из режимов: данные о ставках, о необходимости и периодичности представления отчетности, основные ограничения по применению и порядок перехода», – подсказали в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»