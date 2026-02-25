В Орле сдают в аренду комплекс памятников архитектуры

На улице Салтыкова-Щедрина дома №5, 7, 9. Арендная плата – 3 рубля в год.

Объекты культурного наследия находятся в муниципальной собственности. Памятники архитектуры («Дом жилой», XIX век) в неудовлетворительном состоянии. Площадь зданий 190,5 кв. м, 152,5 кв. м, 189,5 кв. м. Предполагается их передача в аренду на 49 лет. Начальная цена за «квадрат» – 0,01 рубля. Для участия в электронном аукционе нужен задаток в размере 132 816 руб. 26 коп. Заявки принимают до 13 марта. При заключении договора арендатор обязан заключить охранное обязательство, отмечено в ГИС «Торги».

Общая площадь участков под памятниками около 3,9 тыс. кв. м. По данным Геоинформационного портала кадастровая стоимость всех трех превышает 23 млн рублей.

В Орле практика аренды памятников за рубль постепенно дает результат. Сейчас активно идут работы на улице Карачевской. Из заброшенного здания у администрации Заводского района уже вырисовывается уютный ресторан.

