Орловский централ получил охранное обязательство

Историческое здание может быть реконструировано.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника истории «Главный корпус бывшего каторжного централа». Он расположен в Орле на улице Красноармейской. Сейчас в этом историческом здании располагается областной следственный изолятор. Копии охранного обязательства будут направлены собственникам объекта культурного наследия и в Единый государственный реестр недвижимости.

«Главный корпус бывшего каторжного централа» имеет статус памятника в связи с историческими событиями 1908-1917 годов. Напомним, в стенах Орловского централа более столетия назад томился легендарный Феликс Дзержинский. Его камера сейчас является своего рода мини-музеем, это главная местная достопримечательность. Нынешний статус зданию был присвоен в 1993 году по решению Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов.

В соответствии с законом на территории памятника запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, но разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его работу в современных условиях. Впрочем, с этим особых проблем СИЗО-1 не испытывает, памятник приспособлен для использования в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, что, впрочем, представить себе непросто. Впрочем, кое-какие перемены следственный изолятор все-таки ожидают. Так, изданный приказ предполагает, в установленном законом порядке, выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия в срок до 20 февраля 2033 года. Основанием послужил акт технического состояния объекта, составленный в конце января 2026 года.

Также в документе прописаны условия доступа к централу: «в связи с режимными требованиями доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия возможен исключительно в день открытых дверей (проходит ежеквартально)».

