Орловский централ получил охранное обязательство

25.2.2026 | 8:15 Закон и порядок, Новости

Историческое здание может быть реконструировано.

Фото: vestiorel.ru

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника истории «Главный корпус бывшего каторжного централа». Он расположен в Орле на улице Красноармейской. Сейчас в этом историческом здании располагается областной следственный изолятор. Копии охранного обязательства будут направлены собственникам объекта культурного наследия и в Единый государственный реестр недвижимости.

«Главный корпус бывшего каторжного централа» имеет статус памятника в связи с историческими событиями 1908-1917 годов. Напомним, в стенах Орловского централа более столетия назад томился легендарный Феликс Дзержинский. Его камера сейчас является своего рода мини-музеем, это главная местная достопримечательность. Нынешний статус зданию был присвоен в 1993 году по решению Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов.

В соответствии с законом на территории памятника запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, но разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его работу в современных условиях. Впрочем, с этим особых проблем СИЗО-1 не испытывает, памятник приспособлен для использования в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, что, впрочем, представить себе непросто. Впрочем, кое-какие перемены следственный изолятор все-таки ожидают. Так, изданный приказ предполагает, в установленном законом порядке, выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия в срок до 20 февраля 2033 года. Основанием послужил акт технического состояния объекта, составленный в конце января 2026 года.

Также в документе прописаны условия доступа к централу: «в связи с режимными требованиями доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия возможен исключительно в день открытых дверей (проходит ежеквартально)».

ИА «Орелград»


