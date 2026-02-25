«Мираторг-Орёл» заподозрили в зарастании сельхозземель

Предположительное нарушение выявило региональное управление Россельхознадзора.

Также предостережения о недопустимости нарушений объявлены ООО «Дружба» и трём физическим лицам.

Проблемы выявили в текущем месяце на пяти участках, которые находятся в Троснянском и Дмитровском районах. При этом ведомство не уточняет, какой именно участок принадлежит ООО «Мираторг-Орёл».

Однако известно, что данные земли, отведённые под сельское хозяйство, «предположительно» зарастают сорной травой, кустарниками и деревьями на общей площади 167,72.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»