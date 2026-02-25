Орловчанка тайно оформила микрозайм на коллегу

25.2.2026 | 10:44 Криминал, Новости

Для этого она использовала его документы.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дело закончилось судом. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Преступление совершила жительница Ливенского района. Женщина трудилась в коммерческой организации в отделе кадров.

Она воспользовалась паспортом одного из работников и, действуя от его имени через мобильное приложение, оформила микрозайм. Орловчанка использовала полученные средства по собственному усмотрению.

Дело возбудили по статье «мошенничество». Ливенский районный суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU