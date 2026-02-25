Орловчанка тайно оформила микрозайм на коллегу

Для этого она использовала его документы.

Дело закончилось судом. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Преступление совершила жительница Ливенского района. Женщина трудилась в коммерческой организации в отделе кадров.

Она воспользовалась паспортом одного из работников и, действуя от его имени через мобильное приложение, оформила микрозайм. Орловчанка использовала полученные средства по собственному усмотрению.

Дело возбудили по статье «мошенничество». Ливенский районный суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»