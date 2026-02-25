Орловская епархия сняла фильм «Священники на передовой»

25.2.2026 | 11:01 Новости, Общество, СВО

Лента рассказывает о деятельности орловских священнослужителей в зоне СВО.

orel-eparhia.ru

Она ведётся с первых дней спецоперации. Представители епархии собирают гуманитарные грузы и доставляют их бойцам, а также оказывают защитникам Отечества духовную помощь и поддержку.

«Расскажем, что движет священниками, когда они отправляются в зону боевых действий, почему уверены, что там звучат самые искренние молитвы, с какими чудесами сталкиваются», — говорится в пояснении к картине.

Документальный фильм опубликован на официальном сайте епархии, а также в её соцсетях. Продолжительность ленты — 45 минут.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


