Орловская епархия сняла фильм «Священники на передовой»

Лента рассказывает о деятельности орловских священнослужителей в зоне СВО.

Она ведётся с первых дней спецоперации. Представители епархии собирают гуманитарные грузы и доставляют их бойцам, а также оказывают защитникам Отечества духовную помощь и поддержку.

«Расскажем, что движет священниками, когда они отправляются в зону боевых действий, почему уверены, что там звучат самые искренние молитвы, с какими чудесами сталкиваются», — говорится в пояснении к картине.

Документальный фильм опубликован на официальном сайте епархии, а также в её соцсетях. Продолжительность ленты — 45 минут.

Возрастное ограничение: 12+

