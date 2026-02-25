Мошенники и мигранты: названы основные проблемы Мценска

Мценский горсовет заслушал отчет начальника местной полиции.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Мценский» Александр Кабацков представил депутатам Мценского горсовета отчет об итогах оперативно-служебной деятельности за 2025 год. По его словам, в целом уровень преступности на территории города по сравнению с 2024 годом снизился на 24,9 процента. Всего было зарегистрировано 437 преступлений, в том числе два убийства и один факт причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Раскрываемость данных преступлений составила 100 процентов. Меньше, чем годом ранее, в городе было зарегистрировано краж (118), грабежей (7) и разбоев (0).

«В настоящее время остается проблемой не только в районе, но и в области, совершаемые мошенничества, – доложил Александр Кабацков. – Граждане продолжают идти на уговоры преступников и переводить свои денежные средства. В городе зарегистрировано 112 преступлений данного вида. Нами на постоянной основе проводится профилактическая работа среди жителей города по их предупреждению. Сотрудниками полиции распространяются памятки, информация публикуется в районной газете «Мценский край», также размещена в социальной сети в «Контакте».

Докладчик сообщил, что сотрудниками ОЭБ и ПК МО на территории города в прошлом году было выявлено 34 преступления экономической направленности, в том числе одно коррупционное преступление. Особое внимание уделялось работе по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На учет за год было поставлено 31 преступление данной категории, из незаконного оборота изъято 860 грамм наркотических веществ.

Также было зарегистрировано три факта в сфере незаконного оборота оружия, из незаконного оборота изъята одна единица огнестрельного оружия и 82 боеприпаса. Начальник ОМВД также отметил, что административный надзор осуществлялся за 18 жителями Мценска. Речь идет о ранее судимых гражданах, в отношении которых суды установили определенные ограничения и установили им обязанности, например, являться в полицию для регистрации.

По фактам нарушения такими гражданами установленных в рамках надзора ограничений в минувшем году было составлено 162 административных протокола по статье 19.24 КоАП РФ. Было возбуждено и три уголовных дела по статье 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Актуальным остается и вопрос миграционного законодательства. Так, в 2025 году на миграционный учет в отделе миграции МО МВД России «Мценский» был поставлен 931 иностранный гражданин.

«По фактам нарушения миграционного законодательства в МО МВД России «Мценский» было задокументировано 55 административных протоколов, в результате рассмотрения было принято решение о выдворении за пределы РФ семи иностранных граждан, возбуждено пять уголовных дел: по статье 322.1 УК РФ – одно, по статье 322.2 УК РФ – три, по статье 322.3 УК РФ – одно», – перечислено в докладе.

ИА «Орелград»