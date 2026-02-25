Услуги разогнали инфляцию в Орловской области

Цены в Орловской области в январе 2026 года выросли на 1,41 процента к декабрю 2025 года.

По данным Росстата, в Орловской области в январе 2026 года цены выросли в среднем на 1,41 процента по отношению к уровню декабря 2025 года. Годовая инфляция также выросла и составила 5,88 процента, хотя данный показатель оказался ниже среднероссийского (6 процентов). Увеличение цен специалисты объясняют несколькими факторами. Прежде всего, ростом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также повышением НДС с 1 января 2026 года.

«По данным Росстата, после длительного снижения годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась, – сообщили в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. – Однако это не разворот тренда, а результат влияния разовых факторов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5-5,5 процента, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4 процентов».

В Орловской области, как и в целом по стране, январе и в среднегодовом исчислении заметнее всего выросли цены на услуги. Так, в январе по отношению к декабрю 2025 года услуги в регионе подорожали на заметные 2,39 процента, а за последние 12 месяцев – на 9,44 процента. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,55 процента, то есть немного превысили темпы инфляции. А за прошедший год стоимость продовольствия на Орловщине поднялась на 5,87 процента.

Меньше всего в январе и в целом за год выросли цены на непродовольственные товары – на 0,62 процента и на 3,57 процента соответственно. В указанных расчетах исключен так называемый фактор сезонности. Дело в том, что Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой – с.к. Показатель с.к. очищен от влияния сезонных факторов, например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4 процента и летнего спроса на турпоездки, уточнили в реготделении Банка России.

ИА «Орелград»