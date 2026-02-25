На Орловщине рассмотрели дело о хищении 36,6 миллионов

Оно слушалось в Кромском районном суде.

Троих человек судили как членов организованной группы. Им вменялось не только мошенничество (159 УК, часть 4), но и отмывание денежных средств (174.1 УК, часть 4, пункт «б»).

Как сообщает прокуратура Орловской области, в течение года (в 2022-м — 2023-м) данные граждане, пользуясь своим служебным положением в коммерческих организациях, оформляли фиктивные договоры. Они оплачивались за счёт юридических лиц. Для таких расчётов использовались реквизиты и счета компании, которая находилась под контролем одного из осуждённых.

Таким образом сообщники похитили денежные средства хозяйствующих организаций – целых 36,6 миллиона рублей. Затем они распорядились деньгами по собственному усмотрению. Часть этих средств (7,5 миллиона) была легализована с помощью покупки недвижимости.

В итоге мошенники получили реальные сроки — шесть, пять и четыре года колонии общего режима. Также их наказали штрафами в 700, 500 и 600 тысяч соответственно.

ИА «Орелград»