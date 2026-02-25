Россияне выбирают комплексные финансовые стратегии

Усилился тренд на комбинирование банковских вкладов с инвестиционными продуктами.

По данным аналитики ВТБ, в 2025 году число клиентов, которые одновременно держат депозит и инвестируют, увеличилось на 40 %. На таких пользователей приходится половина общего портфеля рублевых вкладов. Состоятельные россияне перевели из закрываемых вкладов в инвестиционные инструменты свыше 226 млрд руб. Совокупный инвестиционный портфель клиентов достиг 2,6 трлн руб.

Заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев отметил, что тенденция к сбалансированным финансовым стратегиям укрепляется. В 2026 году переток средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиции может достичь 1 трлн руб.

«Несмотря на то, что накопительные продукты все еще дают доходность выше инфляции, являясь безрисковым и простым инструментом, инвестиции способны обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Сочетание депозита и инвестиционных продуктов может стать оптимальной стратегией по сохранению и приумножению капитала», – отметил Евгений Береснев.

Помимо традиционных инструментов (облигаций, облигационных фондов и фондов денежного рынка) растет популярность фондов недвижимости. Только за январь 2026 года объем вложений в них превысил 6 млрд руб. Клиенты ценят такие инвестиции за стабильный денежный поток, защиту от инфляции благодаря владению коммерческой недвижимостью.

ИА “Орелград”