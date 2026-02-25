В Орле ожидается сосулькопад

Жителей города просят быть осторожными и бдительными.

В ближайшие дни в областном центре должно потеплеть. Таковы прогнозы Гидрометцентра. В связи с этим прогнозируется образование сосулек и наледи на крышах и козырьках.

Падение таких наростов (а также снежных масс) может привести к ЧП с печальными последствиями — вплоть до смертельных случаев.

Чтобы избежать таких ситуаций, надо следовать простым рекомендациям:

не приближайтесь к крышам, с которых может упасть лёд или снег, а также не подпускать к ним детей,

при наличии ограждающих препятствий или предупреждающих знаков — не заходите за них и не нарушайте запреты,

осматривайте территорию — если на тротуаре находятся следы падения льда или снега, это признак опасности,

если Вы, идя по тротуару, слышите подозрительный шум вверху — не поднимайте голову и не бежите прочь, а как можно быстрее и плотнее прижмитесь к стене здания,

оказывайте необходимую помощь тем, кто пострадал в подобных ситуациях.

Об этом напомнили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»