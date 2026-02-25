В Орле проводили на отдых «Отличника здравоохранения» Наталью Сафонову

Орловчанка работала офтальмологом.

Её профессиональный стаж составляет 43 года. С 2005-го Наталья Сафонова трудилась в Орловской областной клинической больнице. Некоторое время она являлась заведующей профильным отделением, а теперь вышла на пенсию.

«Она доказала, что является не только высококлассным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь пациентам и коллегам», — указали в соцсетях учреждения.

Профессиональные заслуги Натальи Сафоновой подтверждают почётная грамотой Министерства здравоохранения России и нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Руководство и коллектив областной больницы пожелали коллеге спокойного и счастливого времени на заслуженном отдыхе.

ИА «Орелград»