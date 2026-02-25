За ночь с улиц Орла вывезли 242 грузовика со снегом

25.2.2026 | 12:00 Важное, Новости, Транспорт

В общей сложности это 2,5 тысячи кубометров.

Фото: Администрация Орла

Информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

Таким образом ликвидировали последствия балканского циклона. В уборке участвовала техника «Спецавтобазы», а также привлечённых предприятий — всего 65 машин.

Водители сделали 242 рейса на снегосвалку.

Сейчас в городе снег убирают 58 единиц техники. Её количество снизилось, так как в дневное время транспортный поток усиливается.

Также в ликвидации последствий циклона участвуют 106 уборщиков территорий — сотрудников «Спецавтобазы». К процессу привлечены муниципальные предприятия и хозяйствующие субъекты, а также учреждения образования и культуры.

