Под Орлом задумали базу отдыха со спортплощадками и бассейном

Рассмотрено предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Разместить туристические объекты планируют в деревне Воронцово в Урицком районе, рядом с Орликом. Заявители – Кирилл Титов, Людмила Титова, Максим Поляков. В настоящее время участок с кадастровым номером 57:06:0730101:142 относится к землям сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Предлагается установление рекреационной зоны (Р) в целях размещения туристических объектов (домики для проживания, бани, спортивные площадки, бассейн). Также предложено включение в границы деревни Воронцово земельных участков с кадастровыми номерами 57:06:0730101:141, 57:06:0730101:140 в целях размещения объектов личного подсобного хозяйства, постройки жилого дома.

Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области поддержала инициативу, указано в соответствующем протоколе. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства рекомендуется издать приказ о подготовке проекта изменений в ПЗЗ Котовского сельского поселения. Материалы будут направлены в орган местного самоуправления для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Окончательное решение примут по их итогам.

ИА “Орелград”