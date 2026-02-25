Рособрнадзор объявил предостережение орловскому вузу

25.2.2026 | 15:53 Закон и порядок, Новости, Образование

Причиной стали нарушения, связанные с предоставлением информации.

ИА “Орелград”

Предупреждение получил «Орловский государственный институт культуры». Аналогичные меры применили ещё к пяти высшим учебным заведениям страны, но из других регионов.

«Рособрнадзор нашёл нарушения требований к структуре официального сайта и формату представления информации», – пишут «Ведомости».

Кроме того, из-за неисполнения предписания ведомства, выданного ранее, запрещён приём в «Кисловодский гуманитарно-технический институт».

Напомним, накануне в ОГИК сменился исполняющий обязанности ректора. Сегодня стало известно, что Аллу Анненкову, занимавшую этот пост ранее, возможно, уволили с рядом нарушений.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU