Рособрнадзор объявил предостережение орловскому вузу

Причиной стали нарушения, связанные с предоставлением информации.

Предупреждение получил «Орловский государственный институт культуры». Аналогичные меры применили ещё к пяти высшим учебным заведениям страны, но из других регионов.

«Рособрнадзор нашёл нарушения требований к структуре официального сайта и формату представления информации», – пишут «Ведомости».

Кроме того, из-за неисполнения предписания ведомства, выданного ранее, запрещён приём в «Кисловодский гуманитарно-технический институт».

Напомним, накануне в ОГИК сменился исполняющий обязанности ректора. Сегодня стало известно, что Аллу Анненкову, занимавшую этот пост ранее, возможно, уволили с рядом нарушений.

