СМИ: Бывшего и. о. ректора ОГИК уволили с нарушениями

Алла Анненкова пожаловалась в Трудовую инспекцию Орловской области.

Там уже признали факт нарушений. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

«24 февраля я пришла на работу. Меня пригласили в отдел кадров и показали приказ Минкульта и приказ о моём увольнении. Но каково же было моё удивление, когда оказалось, что уволили меня не 24-го, а 20-го – то есть задним числом!» – рассказала Анненкова изданию.

По сведениям СМИ, в трудовой инспекции указали, что работодатель должен был ознакомить сотрудника за три дня. Увольнение «задним числом» юридически невозможно. Кроме того, Алле Анненковой не выдали трудовую книжку.

«В вузе заявили, что действуют по алгоритму, одобренному Минкультом», – утверждает издание. Ранее сообщалось, что до назначения на пост исполняющего обязанности ректора ОГИК Анненкова являлась проректором института по учебной, научной и международной деятельности.

ИА «Орелград»