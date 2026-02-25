Инвестиционную привлекательность сохраняют логистика, медь и ожирение

Ключевым фактором успеха для инвесторов является поиск ниш с гарантированным спросом.

В рамках Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, вызовы 2026 года и перспективные направления для вложений. Модератором сессии выступил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. Он обозначил общий макроэкономический контекст, в котором сегодня функционируют рынки капитала. По его словам, ландшафт продолжает динамично трансформироваться.

Транспортно-логистическая отрасль

Президент АО «Евросиб СПб – Транспортные системы» Дмитрий Никитин подчеркнул, что перевозки — ключевой индикатор состояния экономики. По его мнению, отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря потенциалу развития инфраструктуры.

Рынок недвижимости

Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов поднял тему чувствительности отраслей к денежно-кредитным условиям. Текущие проекты на рынке недвижимости устойчивы при сбалансированном финансировании и адекватной ставке. В ближайшие 2–3 года ожидается сокращение объемов строительства из‑за сворачивания господдержки.

Капиталоемкие промышленные проекты

На первый план выходят инфраструктурные и технологические задачи, заявил генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин. Пример – освоение Баимского месторождения на Дальнем Востоке. (Это 13 месторождений с ресурсным потенциалом в 23 млн тонн меди, а также ресурсами золота, молибдена и серебра). Необходимы инвестиции свыше 1 трлн руб. Строительство обогатительной фабрики, всесезонной автодороги, порта и ЛЭП – все с нуля. Энергоснабжение через плавучие атомные станции «Росатома». Проект также предусматривает применение беспилотных карьерных самосвалов.

Финансирование масштабных инициатив

Важность институтов развития для обеспечения долгосрочного капитала в капиталоемких отраслях, подчеркнул заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

«Наша задача – сформировать механизмы, позволяющие долговому рынку активнее участвовать в подобных инвестициях».

Фармацевтический сектор

Член совета директоров и директор по новым препаратам ПАО «ПРОМОМЕД» Кира Заславская констатировала, что спрос на лекарства стабилен, не зависит от экономической конъюнктуры.

«Наша компания сосредоточена на наиболее быстрорастущих и маржинальных сегментах – терапии онкологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также ожирения».

По словам Киры Заславской, эти сегменты требуют постоянного появления инновационных и оригинальных препаратов, что создает устойчивую базу для долгосрочного роста.

Форум выявил разнонаправленные тренды: от ожидаемого спада в недвижимости до устойчивых перспектив в логистике, промышленности и фармацевтике.

ИА “Орелград”