С департамента здравоохранения взыскали 100 тысяч в пользу льготника

Чиновникам придется выплатить гражданину компенсацию морального вреда.

Свердловский районный суд взыскал с департамента здравоохранения Орловской области затраты льготника на приобретение лекарственных препаратов и компенсацию морального вреда, причем размер последней составил внушительные 100 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Но суд первой инстанции уже защитил право гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь, которое для каждого россиянина гарантировано статьей 41 Конституции Российской Федерации.

«Здоровье как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством, Конституция Российской Федерации относит к числу конституционно значимых ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь, – напомнили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Статьей 29 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены виды и способы обеспечения охраны здоровья граждан. В частности, организация охраны здоровья осуществляется путем обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».

В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что в ноябре и декабре 2025 года местному льготнику выдавались рецепты на лекарственные препараты. Однако гражданин до сих пор не получил по ним лекарств. Более того, это уже не первый его суд с чиновниками. В октябре 2025 года похожий спор рассматривал Советский районный суд города Орла. И он обязал департамент здравоохранения Орловской области обеспечивать льготника лекарственными препаратами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом.

Но даже то решение суда ситуацию для льготника не изменило. «С целью соблюдения схемы лечения, а также недопущения ухудшения состояния здоровья, гражданин был вынужден приобрести один из лекарственных препаратов стоимостью 152 950 рублей самостоятельно», – отметили в пресс-службе Свердловского районного суда. Указанную сумму департамент здравоохранения теперь должен льготнику вернуть.

Что касается суммы компенсации морального вреда, которую суд оценил в 100 тысяч рублей, то при расчетах использовались понятия о разумности и справедливости требований истца. Суд учел, например, характер нравственных и физических страданий, причиненных льготнику, его возраст и диагноз. Был учтен тот факт, что несвоевременный прием препарата может привести к неэффективности лечения и ухудшению состояния здоровья истца, который нуждается в непрерывном длительном медикаментозном лечении. Учел суд и период нарушения прав льготника, а также неоднократность нарушений, допущенных чиновниками от медицины.

ИА «Орелград»