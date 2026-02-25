Скоростной интернет пришел в три района Орловской области

25.2.2026 | 12:15 ЖКХ, Новости

Более 3 тысяч жителей региона получили еще более качественные услуги.

Фото: Евгений Поторочин

МегаФон модернизировал телеком‑инфраструктуру в Малоархангельском, Должанском и Урицком районах Орловской области. Теперь более 3 тысяч жителей могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 70 Мбит/с, голосовой связью с технологией VoLTE.

Модернизация затронула село Первая Ивань, поселок городского типа Долгое, деревню Селихово.  Инженерами активирован дополнительный высокочастотный слой сети – это гарантирует высокую скорость даже в часы пик. Показатели в зоне действия базовых станций выросли на 10–15 % – ускорилась загрузка фильмов, отправка фото и других файлов. Стала доступна технология VoLTE, обеспечивающая четкость голосовых звонков.

«В результате апгрейда сети еще три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн», – отметил директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Он добавил, что компания последовательно развивает цифровую инфраструктуру региона, в том числе в небольших населенных пунктах. Ранее скоростной интернет уже появился в селе Коротыш, поселках Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU