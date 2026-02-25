Скоростной интернет пришел в три района Орловской области

Более 3 тысяч жителей региона получили еще более качественные услуги.

МегаФон модернизировал телеком‑инфраструктуру в Малоархангельском, Должанском и Урицком районах Орловской области. Теперь более 3 тысяч жителей могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 70 Мбит/с, голосовой связью с технологией VoLTE.

Модернизация затронула село Первая Ивань, поселок городского типа Долгое, деревню Селихово. Инженерами активирован дополнительный высокочастотный слой сети – это гарантирует высокую скорость даже в часы пик. Показатели в зоне действия базовых станций выросли на 10–15 % – ускорилась загрузка фильмов, отправка фото и других файлов. Стала доступна технология VoLTE, обеспечивающая четкость голосовых звонков.

«В результате апгрейда сети еще три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн», – отметил директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Он добавил, что компания последовательно развивает цифровую инфраструктуру региона, в том числе в небольших населенных пунктах. Ранее скоростной интернет уже появился в селе Коротыш, поселках Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский.

ИА “Орелград”