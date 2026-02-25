Суд оставил в силе приговор по делу о наезде на полицейских

На парковке на улице Пионерской города Орла.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции дело мужчины, осужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

17 апреля 2024 года двое полицейских, зная, что гражданин находится в розыске, потребовали от него проследовать в УМВД. Вместо этого мужчина сел в автомобиль и резко поехал вперед — в направлении правоохранителей, пытавшихся остановить машину. В результате полицейские получили травмы и испытали боль.

Советский районный суд Орла осенью 2025 года решил назначить в качестве наказания 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый не признал вину, оспаривал выводы суда, указывал на недопустимость ряда доказательств. Защитники обжаловали приговор, настаивали на оправдании подзащитного.

Судебная коллегия изучила материалы дела и доводы жалоб — и оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Орловском областном суде.