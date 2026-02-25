В Орле по-новому борются с «плохим» холестерином

Метод внедряют в больнице Семашко.

Об этом рассказали в соцсетях медицинского учреждения.

Пациентам назначаются «ингибиторы PCSK9». Так называются препараты нового поколения, которые способствуют очищению крови от «плохого» холестерина. В свою очередь, это снижает риск развития состояний, опасных для жизни.

Препарат вводится подкожно (в руку или бедро). Инъекцию делают один раз в месяц, но на протяжении длительного времени.

Известно, что первым пациентом, получившим такое лечение, стал 40-летний мужчина — с соответствующим состоянием здоровья. Орловец перенёс инфаркт семь лет назад. С тех пор он не может добиться, чтобы холестерин вернулся в норму, хотя принимает нужные препараты.

«Высокий уровень холестерина сам по себе не является безусловным показанием для назначения препаратов этой группы», – указал заведующий кардиологическим отделением №2 больницы Антон Карасёв. Новый вид лечения назначают, когда привычные способы не дают необходимого эффекта.

ИА «Орелград»