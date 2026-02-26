На Орловщине вдвое снизилось число обращений в сфере миграции

В то же время возросло число обращений о восстановлении прав военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова представит свой отчетный доклад на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Президиум облсовета уже включил ее выступление в основную повестку дня. Ранее Наталия Балашова представила свой доклад на заседании профильного парламентского комитета. Из него следует, что в 2025 году поступило 1611 обращений по вопросам защиты прав и законных интересов граждан.

По каждому обращению были приняты необходимые меры для оказания помощи заявителям: проводился правовой анализ каждой конкретной ситуации, запросы направлялись в компетентные органы, были организованы консультации и разъяснительная работа, инициированы проверки при выявлении признаков нарушений.

«Анализ каналов поступления обращений к Уполномоченному по правам человека в Орловской области в 2025 году показывает существенно возросшую долю интерактивных форматов взаимодействия, так как в прямом диалоге с Уполномоченным появляется возможность немедленного уточнения деталей и формулирования запросов, получения устных разъяснений, предварительной проработки вопросов заявителей», – отмечено в докладе.

С устными обращениями в ходе личного приема к уполномоченному и сотрудникам аппарата за прошедший год обратились 1064 человека. В 2025 году продолжилась тенденция к снижению количества коллективных обращений – 11 против 17 годом ранее. Снижение на 35 процентов, по мнению омбудсмена, может свидетельствовать об «уменьшении социальной напряженности по вопросам, требовавшим коллективных действий, и частичном разрешении системных проблем, ранее вызывавших массовые жалобы».

Правозащитник отмечает, что в 2025 году выросло количество обращений граждан в сфере защиты прав военнослужащих и членов их семей – до 31 процента от общего количества обращений. Они в основном касались вопросов социальных выплат, льгот и социальных гарантий, розыска пропавших без вести военнослужащих, обмена пленными, содействия в лечении раненых, прохождения военно-врачебной комиссии, возвращения с СВО многодетных отцов, организации взаимодействия с Международным красным крестом по вопросам помощи плененным бойцам, передачи писем и посылок от родственников.

Увеличилось количество обращений в сфере защиты социальных прав граждан, которые жаловались на отказы им в выплате пособий, сложности с оформлением документов, высказывали несогласие с размером назначенных выплат, установлением и перерасчетом пенсий, учета трудового стажа, испытывали трудности с подтверждением права на льготы и другое.

В то же время в 2025 году было зафиксировано почти двойное снижение количества обращений по миграционным вопросам: оно снизилось со 137 обращений в 2024 году до 75 обращений в 2025 году. В основном, такие обращения касались оформления правового статуса. Так, люди жаловались на сложности с получением разрешения на временное проживание и задержки в выдаче вида на жительство, поднимали вопросы контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции и др.

«В 2025 году существенно усилилась роль и значимость института Уполномоченного по правам человека в деле восстановления нарушенных прав человека и гражданина, оказания реальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – подчеркнуто в докладе.

ИА «Орелград»