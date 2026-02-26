«Фундаментальный минимум»: квартиры с отделкой – забудьте о долгом ремонте

Группа компаний «ОДСК» предлагает удобное решение.

Покупка квартиры часто ассоциируется с изматывающим ремонтом – и это многих пугает. Хотя подбор мебели обычно воспринимают как приятное занятие, перспектива «грязных» работ и множества хлопот способна омрачить радость от приобретения жилья. Группа компаний «ОДСК» предлагает простое решение – квартиры с готовой отделкой. Вы сможете отпраздновать новоселье сразу после получения ключей, без ожидания и дополнительных работ.

Различные квартиры доступны как в сданных в эксплуатацию жилых комплексах, так и на этапе строительства. ОДСК возводит дома в разных частях Орла и пригорода – выбирайте, что ближе сердцу.

Также доступно несколько вариантов отделки:

«Теплый white box». Квартира почти готова к финишной отделке – останется лишь нанести последние штрихи, придавая жилью индивидуальность. Предусмотрен теплый пол. Подходит для тех, кто ценит уют и комфорт.

«Стандарт». Включает в себя классические отделочные решения. В жилых комнатах, кухне и прихожей на стенах бумажные обои, на полу линолеум с плинтусами, окна ПВХ, радиаторы отопления, современные межкомнатные двери. В ванной и санузле используется стойкая акриловая краска, керамическая плитка на полу. Достаточно привезти мебель – и можно заезжать.

«Комфорт» (в светлом или темном исполнении) – это дизайнерский ремонт «под ключ». Виниловые обои под покраску позволят с минимальными усилиями создать любую атмосферу. В ванной и санузле керамическая плитка на полу и стенах.

Черновая или базовая отделка – вариант для тех, кто хочет создать интерьер «с нуля». Самые трудоемкие работы уже выполнены. Так вы получаете прочную основу и свободу для реализации собственных идей.

Независимо от выбранной планировки и района, все жилые комплексы ОДСК объединяет новый уровень стандарта: то, что раньше считалось привилегией, теперь доступно каждому. Компания делает акцент на заботе, комфорте и безопасности – эти принципы воплощены в каждом проекте.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.

ЗАСТРОЙЩИКИ ООО “СЗ “ОРЕЛСТРОЙ-4” ИНН 5751063317, ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ» ИНН571005940, ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-7», ИНН 5751066124 ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА.

*white-box – вайт бокс (белая коробка).