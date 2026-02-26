В 2026 году прогнозируется улучшение ситуации с инфляцией 

26.2.2026 | 15:09 Новости, Экономика

В основе умеренно оптимистичные макроэкономические ожидания.

Фото: ИА «Орелград»

По прогнозу группы ВТБ, в 2026 году экономическая ситуация в России продемонстрирует позитивные изменения – в частности, инфляция вернется в целевой диапазон и составит 5–6 %, а рост ВВП замедлится до 1 %. Такие данные приведены в презентации финансовых результатов банка.

Аналитики ВТБ прогнозируют сохранение жесткой денежно‑кредитной политики: ключевая ставка ЦБ на конец 2026 года – 12 % годовых, среднегодовое значение ставки – около 14 %.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснил логику прогноза: предполагается снижение ставки на 50 базисных пунктов на каждом из семи оставшихся заседаний Совета директоров Банка России.

«Я ожидаю в какой-то степени повторения 25-го года в 26-м… Такая ситуация с темпом роста реального ВВП и нежелание отправлять экономику России в рецессию могут означать более быстрое снижение ставки, чем мы закладываем», – указал Дмитрий Пьянов.

В банковском секторе ожидается разнонаправленная динамика. По прогнозу, корпоративное кредитование покажет рост на 8–9 %, розничное – на 7–8 %. Ожидается увеличение объема средств на счетах компаний на 5–7 %, населения – на 8–10 %.

Дмитрий Пьянов также акцентировал внимание на технологическом развитии банка. По его словам, в ВТБ искусственный интеллект рассматривают как инструмент усиления возможностей сотрудников, а не как замену им. «Брокер» в приложении «Мои инвестиции» использует ИИ‑стратегию торговли ценными бумагами – система автоматически распознает рыночные тренды и следует за успешными участниками рынка без прямого участия человека. Также банк делает ставку на экономичное внедрение ИИ‑решений, что выделяет его на фоне других игроков рынка, подчеркнул Дмитрий Пьянов.

