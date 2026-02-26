В Орловской области временно прекратили выдачу водительских прав

То же самое касается их замены.

Также приостановлено проведение теоретических экзаменов на получение таких прав в областной Госавтоинспекции (в Орле на Автовокзальной, 77).

Причиной является технический сбой. Над решением проблемы работают специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. О возобновлении нормального режима работы будет объявлено дополнительно.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что практические экзамены на получение водительских прав проводятся, причём в соответствии с ранее утверждённым графиком.

ИА «Орелград»