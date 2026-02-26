Клычков призвал учитывать ЭКГ-рейтинг подрядчиков

«Зачем все эти уголовные дела, повестки, возвраты?» – отметил губернатор Орловской области.

ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка «здоровья» субъектов предпринимательской деятельности. О необходимости его изучения и учета на совещании с главами муниципальных образований 26 февраля сказал Андрей Клычков. Он проинформировал, что на следующей неделе пройдет собрание отдельно по ЭКГ-рейтингу.

«Это коснется вначале дорожной деятельности, потом пойдем по всем подрядчикам. Пока 44 Федеральный закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») не предусматривает отдельных критериев по учету ЭКГ-рейтинга, но мы с вами должны к этому идти. Это вопрос и налогового поступления, и качества работы, и ответственности подрядчиков».

Андрей Клычков отметил, что есть опасения, что «подрядчики исчезнут». Но высока вероятность – такие компании и не нужны. На конкурсы и аукционы иногда выходят организации из дальних регионов, потом исчезают, не выполнив обязательств.

«Зачем потом все эти уголовные дела, повестки, возвраты? Зачем они нужны? Кто виноват потом? Губернатор и глава района. Я абсолютно не хочу. Мы будем проводить анализ каждого подрядчика, чтобы были нормальные, понятные: бухгалтерская документация, рабочие официально оформлены, налоги оплачены».

Андрей Клычков отметил, что проблема с исполнителями работ и услуг по госконтрактов есть во всех регионах, даже в столице. Однако двигаться к упорядочиванию нужно. Губернатор рекомендовал провести работу с подрядчиками на местах.

ИА “Орелград”