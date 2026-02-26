В Орле перевозчика оштрафуют за игнорирование Зареченского

26.2.2026 | 12:01 Новости, Транспорт

Нарушения выявили на межмуниципальном маршруте №420 «Образцово – Лужки».

Фото: yandex.ru/maps

Он проходит, в том числе, и через Зареченский микрорайон. Именно с ним и связано нарушение.

Как установил «Организатор перевозок», 18 февраля в 07:59 «ГАЗель», которая работала на маршруте и направлялась в Лужки, не заехала на улицу Зеленина и «сократила путь по дублёру Карачевского шоссе». Таким образом водитель оставил без обслуживания остановки «Улица Зеленина» и «Ледовая арена».

«Перевозчику будет выставлен штраф», – указали в учреждении.

Напомним, что именно транспортное обслуживание Зареченского микрорайона регулярно вызывает у орловцев большие вопросы. Так, в период недавних снегопадов именно здесь наблюдались многометровые очереди пассажиров у остановок.

ИА «Орелград»


