Московские сугробы впечатлили губернатора Орловской области

Содержание улично-дорожной сети и дворов в зимний период обсудили на совещании с главами муниципальных образований 26 февраля. Глава региона отметил активизацию работы в отдельных городах и провалы.

«Давайте весны ждать не будем, – призвал Андрей Клычков. – Позавчера Москву опять неожиданно накрыл снег. Еще 25% месячной нормы осадков выпало. Гидрометцентр сказал, что снега уже не будет – навалило так, что Москва вся встала. Я читаю по репликам жителей: «Почему снег не вывозится?». Вот ехал вчера по Москве, хотел даже сфотографировать. Наши с вами кучки в сравнение не идут».

Губернатор отметил, что первоочередной задачей является расчистка дорог и тротуаров для обеспечения беспрепятственного движения. Вторым этапом будет вывоз.

«Но вывоз золотой. Перегон техники, использование КамАЗов, погрузчиков. И каждый должен понимать, что это огромные затраты, которые ложатся на плечи муниципалитетов».

Также губернатор рекомендовал уделить пристальное внимание отводу воды и ливневкам. К счастью, таяние по прогнозам будет проходить плавно и постепенно.

ИА “Орелград”