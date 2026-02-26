В Орле ОНФ попросил разобраться со скачками напряжения

Проблема мучает сотни жителей Северного района.

От нестабильного и низкого напряжения в электросети страдают около 200 человек. Это жители Платоновской и соседних улиц. Как правило, неполадки связаны с ухудшением погодных условий — усилением ветра и выпадением осадков.

Проблеме уже 30 лет, однако за последние три года она значительно усилилась.

Из-за перепадов напряжения орловцы лишаются электричества и отопления, выходят из строя приборы. Некоторые семьи оценивают наносимый ущерб в 200 тысяч в год.

Кроме того, ситуация негативно отражается и на зрении (в том числе у несовершеннолетних).

Как сообщает региональный штаб ОНФ, жильцы обращались в энергопоставляющую компанию, «однако проведённые работы проблему системно не устранили». Теперь «Народный фронт» ещё раз попросил организацию «восстановить работоспособность линий электропередач».

ИА «Орелград»