В Орле ОНФ попросил разобраться со скачками напряжения

Проблема мучает сотни жителей Северного района.
От нестабильного и низкого напряжения в электросети страдают около 200 человек. Это жители Платоновской и соседних улиц. Как правило, неполадки связаны с ухудшением погодных условий — усилением ветра и выпадением осадков.
Проблеме уже 30 лет, однако за последние три года она значительно усилилась.
Из-за перепадов напряжения орловцы лишаются электричества и отопления, выходят из строя приборы. Некоторые семьи оценивают наносимый ущерб в 200 тысяч в год.
Кроме того, ситуация негативно отражается и на зрении (в том числе у несовершеннолетних).
Как сообщает региональный штаб ОНФ, жильцы обращались в энергопоставляющую компанию, «однако проведённые работы проблему системно не устранили». Теперь «Народный фронт» ещё раз попросил организацию «восстановить работоспособность линий электропередач».
ИА «Орелград»