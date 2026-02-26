Клычков обсудил с академиками РАН создание семеноводческого центра

Планируется, что он будет «национальным».

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Ранее проект одобрил президент России Владимир Путин.

Сегодня в администрации области прошла встреча губернатора с представителями Российской Академии Наук. В ней участвовали академики Харон Амерханов, Николай Балакирев, Юсупжан Юлдашбаев и Наталия Зиновьева.

Известно, что на встрече обсуждался вопрос о создании национального семеноводческого центра. Кроме того, темой разговора стало сотрудничество нашего региона с крупными агропромышленными холдингами.

Также Андрей Клычков поблагодарил представителей Российской академии наук за участие в международной конференции по животноводству, которую организовал Орловский государственный аграрный университет.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

