Клычков обсудил с академиками РАН создание семеноводческого центра

Планируется, что он будет «национальным».
Ранее проект одобрил президент России Владимир Путин.
Сегодня в администрации области прошла встреча губернатора с представителями Российской Академии Наук. В ней участвовали академики Харон Амерханов, Николай Балакирев, Юсупжан Юлдашбаев и Наталия Зиновьева.
Известно, что на встрече обсуждался вопрос о создании национального семеноводческого центра. Кроме того, темой разговора стало сотрудничество нашего региона с крупными агропромышленными холдингами.
Также Андрей Клычков поблагодарил представителей Российской академии наук за участие в международной конференции по животноводству, которую организовал Орловский государственный аграрный университет.
ИА «Орелград»