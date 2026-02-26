Налоговики стали реже требовать документы у орловцев

Количество запросов за год сократилось почти на 10 процентов.

В 2025 году сотрудниками Управления ФНС России по Орловской области в адрес налогоплательщиков было направлено 6,7 тысячи требований о представлении документов, что на 1,1 тысячи, или на 8,6 процента меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «С целью исключения направления повторных запросов налоговые органы региона осуществляют детальную проверку информационных ресурсов и анализируют полученные с их помощью сведения», – добавили в службе.

Речь в основном идет о документах, которые необходимы для проведения налоговой проверки. Процедура четко регламентирована, порядок истребования документов и реагирования на такие запросы прописан в Налоговом кодексе РФ. В частности, если проверяется одна организация, то она обязана предоставить налоговикам документы в течение 10 дней с момента поступления запроса.

А если проверяется консолидированная группа компаний, то срок предоставления налогоплательщиками документов увеличивается вдвое, то есть до 20 дней. И целых 30 дней дается на указанные цели при налоговой проверке иностранной организации, подлежащей постановке на учет в России. Запрос налоговики могут выдать директору организации лично, под роспись.

«Если вышеуказанным способом требование о представлении информации передать невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с момента направления заказного письма или передается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика», – уточнили в пресс-службе УФНС.

Ранее областная налоговая служба сообщала, что по сравнению с 2024 годом в 2025 году в Орловской области количество невыясненных налоговых платежей снизилось на 6,41 процента, а их общая сумма уменьшилась на 243,44 тысячи рублей. Невыясненные платежи – это платежные документы, при оформлении которых налогоплательщики неверно указывают хотя бы один из реквизитов.

«Чаще всего это неверное указание кода бюджетной классификации или кода ОКТМО при уплате неналоговых доходов, госпошлины и административных штрафов или неверное указание ИНН плательщика при уплате за третье лицо при перечислении Единого налогового платежа, – отметили в УФНС. – Избежать ошибок при оформлении платежных документов поможет раздел сайта ФНС России «Реквизиты для заполнения отчетности», а также онлайн сервисы «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

