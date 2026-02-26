На Орловщине за месяц завели 10 дел на пьяных водителей

Управление МВД оценило ситуацию на дорогах.

В январе 2026 года на автодорогах Орловской области было зарегистрировано 480 дорожно-транспортных происшествий, причем всего три из них произошли по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщило региональное Управление МВД России. Однако в отчете ведомства указано, что сотрудники Госавтоинспекции за один только первый месяц текущего года пресекли 134 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. А за повторное управление в нетрезвом виде в январе было возбуждено 10 уголовных дел.

Тем временем обращен к исполнению обвинительный приговор, который Кромской районный суд вынес в отношении «неисправимого» правонарушителя. Как следует из материалов дела, данный гражданин до последнего времени имел четыре судимости за аналогичные преступления. Его признавали виновным в повторном пьяном вождении в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. В последний раз Кромским районным судом он был признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ и приговорен к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

К тому же его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 6 месяцев. Мужчину освободили летом 2023 года. Срок его заключения тогда подошел к концу, но лишение прав оставалось действительным еще более 1 года и 3 месяцев. Дальнейшие события показали, что серийный правонарушитель на путь исправления не встал. Его вновь обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Попался он в руки полиции в мае 2025 года. В тот день мужчина, находясь у себя дома, выпил поллитра самогона. После чего ему захотелось прокатиться. Он сел за руль скутера и отправился на нем в направлении поселка Тросна. Однако по пути его остановили для проверки сотрудники Госавтоинспекции. Они тут же обратили внимание на явные признаки опьянения у водителя, а именно: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке.

В присутствии двух понятых инспектор отстранил подозрительного водителя от управления транспортным средством, после чего освидетельствование на состояние алкогольного опьянения было проведено прямо на месте. Предельно допустимая норма алкоголя в крови у водителя оказалась превышена более чем в два раза.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и признает себя виновным в полном объеме. По совокупности приговоров он получил наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием в доход государства 15 процентов из его заработной платы. Кроме того, на этот раз водительских прав его лишили уже на 5 лет. Что касается скутера, то после вступления приговора суда в законную силу он был конфискован и обращен в собственность государства.

ИА “Орелград”