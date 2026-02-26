Жительница Орла поплатилась за внезапную привязанность к чужой собаке

26.2.2026 | 9:08 Закон и порядок, Новости

Женщина увела английского кокер‑спаниеля из тамбура магазина.

alice.yandex

Вечером 18 апреля 2025 года собаку оставили у входа в торговую точку. Пока хозяин совершал покупки, у незнакомки возник преступный умысел. Женщина отвязала собаку и, не обращая внимания на замечания свидетеля о противоправности действий, увела животное.

Потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере 13 000 рублей. Как удалось найти собаку и ее похитителя, не известно. Но в итоге деяние рассмотрел Железнодорожный районный суд.

Подсудимая признала вину полностью, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник поддержал. Потерпевшая и государственный обвинитель не возражали против особого порядка рассмотрения дела.

Суд признал вину доказанной и квалифицировал действия по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж — открытое хищение чужого имущества). Смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние, извинения. Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU