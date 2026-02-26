Плохая погода и дороги «испортили» статистику ДТП

Январь 2026 года отметился ростом числа дорожных аварий.

Нестабильные погодные условия стали одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта. Так, в январе 20206 года на автодорогах Орловской области было зарегистрировано 480 ДТП, в результате которых шесть человек погибли и 37 получили ранения. Для сравнения, в январе 2025 года в регионе было зафиксировано 354 дорожно-транспортных происшествия.

«На автотрассах федерального значения произошло 12 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 11 – сообщило региональное Управление МВД России. – Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 12 ДТП, в результате которых 215 человек получили ранения различной степени тяжести и один человек погиб».

К слову, в Орловской области в течение 2025 года было выявлено 10 аварийно-опасных участков автодорог и 44 потенциально опасных участка. По данным регионального Управления МВД, информация с предложениями о принятии необходимых мер реагирования по устранению выявленных нарушений была направлена в адрес органов государственной власти, владельцев автодорог и руководителей предприятий дорожного комплекса.

«На областной комиссии по безопасности дорожного движения было рассмотрено 159 инициативных предложений УМВД по проведению инженерных мероприятий и ликвидации аварийно-опасных участков», – следует из информации УМВД. Статистика довольно тревожная. Согласно ей в минувшем году неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению на территории Орловской области 240 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 324 человека получили ранения различной степени тяжести, а 35 человек погибли.

В целом за минувший год сотрудниками Госавтоинспекции за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог было возбуждено 184 дела об административных правонарушениях по статье 12.34 КоАП. Из них 72 административных дела было возбуждено в отношении должностных лиц, 112 дел – в отношении юридических лиц. Суды в прошлом году рассмотрели 97 таких материалов, в том числе в отношении юридических лиц – 51, в отношении должностных лиц – 46.

По данным УМВД, общая сумма наложенных административных штрафов в прошлом году составила 8,7 миллиона рублей, сумма оплаченных штрафов – 2 миллиона рублей. Также было выдано 96 предписаний должностным и юридическим лицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети. В связи с невыполнением законных требований указанных предписаний, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ.

ИА «Орелград»