Орловцев пытаются дестабилизировать новым фейком

26.2.2026 | 13:50 Новости, Общество

Фальшивая информация касается подорожания питания в детсадах и школах.

Якобы такие перемены планируются в Орловской области с 1 марта. Фейк распространяется в интернете.

Информацию опровергли в региональном департаменте образования. Авторы фейка создали сразу два недостоверных документа — фальшивые указ губернатора и приказ департамента.

Орловцев просят не доверять непроверенным данным и пользоваться только сведениями, которые публикуются на официальных ресурсах исполнительной власти и образовательных учреждений. Также в мессенджере МАХ работает региональный канал «Антифейк», куда можно сообщать о подобных подделках.

