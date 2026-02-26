Орловцев пытаются дестабилизировать новым фейком

Фальшивая информация касается подорожания питания в детсадах и школах.

Якобы такие перемены планируются в Орловской области с 1 марта. Фейк распространяется в интернете.

Информацию опровергли в региональном департаменте образования. Авторы фейка создали сразу два недостоверных документа — фальшивые указ губернатора и приказ департамента.

Орловцев просят не доверять непроверенным данным и пользоваться только сведениями, которые публикуются на официальных ресурсах исполнительной власти и образовательных учреждений. Также в мессенджере МАХ работает региональный канал «Антифейк», куда можно сообщать о подобных подделках.

ИА «Орелград»