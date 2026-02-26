Орловцы могут получить бонусы для старта карьеры в банке

Открыта регистрация на третий сезон всероссийского образовательного курса.

ВТБ Лига — программы для студентов и выпускников, которые хотят построить карьеру в клиентском менеджменте банка. Старт в 2026 году намечен на 7 апреля, завершение планируется 30 апреля. Прием заявок продлится до 31 марта.

К участию приглашаются студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов 2021–2025 гг. по специальностям: экономика, финансы, менеджмент, бизнес‑информатика и смежным направлениям.

Программа 2026 года включает шесть мастер‑классов от экспертов ВТБ по темам: финансовая грамотность, продажи, карьера, корпоративная культура. Участники смогут выполнять задания и зарабатывать баллы. Каждый студент получит по завершении курса сертификат, а участники, набравшие наибольшее количество баллов, – ценные призы и преимущество при отборе в команду банка.

В 2025 году поступило более 7 000 заявок (из 250 вузов и 370 ссузов). Курс прошли более 1 800 участников, из них свыше ста приняты в команду банка.

