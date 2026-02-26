Снежный тупик: регоператор не может вывезти мусор из-за формальной уборки дворов

Обильные снегопады, обрушившиеся на Орловскую область 16 и 19 февраля, привели к сбоям вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) со значительной части контейнерных площадок. Сугробы высотой от 42 до 54 сантиметров заблокировали проезд спецтехники.

В соответствии с законодательством обязанность регионального оператора – вывозить мусор, но только при условии наличия подъездных путей. Расчистка дорог общего пользования находится в зоне ответственности федеральных, региональных и муниципальных дорожных служб. Содержание же дворовых территорий и внутриквартальных проездов – прямая обязанность управляющих компаний (УК) и ТСЖ, закрепленная в Жилищном кодексе РФ.

Однако анализ фактической ситуации показал, что ответственные структуры не справились со стихией. Мусоровозы не могут подъехать к бакам ни по заваленным снегом дорогам общего пользования, ни, что происходит чаще всего, по нечищеным дворам.

Мониторинг ситуации выявил две основные проблемы в работе коммунальных служб. В ряде случаев дороги формально были прочищены, однако снег с дорожного полотна просто отодвинули в сторону контейнерных площадок, заблокировав тем самым доступ к бакам для погрузки. В других локациях ширина проезда оказалась достаточной только для легкового транспорта, но не для крупногабаритной спецтехники, что делает вывоз отходов технически невозможным.

«Мы вынуждены констатировать: региональный оператор не может в полной мере исполнять свои договорные обязательства по независящим от нас причинам. Бездействие дорожных служб и управляющих компаний ведет к перенакоплению отходов, что нарушает права граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие», — отметили в ООО «УК «Зеленая Роща».

Реагируя на бездействие, 21 февраля 2026 года региональный оператор направил в районные прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по Орловской области и ЕДДС перечень из 126 адресов, обслуживание которых невозможно.

По состоянию на 22 февраля проблемы по ряду адресов были решены, однако полной нормализации не произошло. В связи с этим сотрудники регионального оператора актуализировали перечень, добавив к нему новые адреса в Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Троснянском, Верховском и Свердловском районах. Информация вновь направлена в надзорные органы. В подтверждение фактов нарушения графика вывоза и невозможности подъезда к контейнерным площадкам прикладываем видео, снятое перевозчиками в процессе следования по маршруту.

Особо отмечено бездействие конкретных управляющих компаний Орла, не обеспечивших уборку дворов: ООО УК “ЖКХ ГАРАНТИЯ” ООО “Управление жилищным фондом города Орла”, ООО “ДОМКОМ”, ООО “ОРЕЛЖИЛЦЕНТР”, ООО”УК ЖЭУ№14″ (909-й квартал, ул. Комсомольская), УК ООО «Лидер» (ул. Раздольная), ООО «УК ЖРЭУ №4», ООО «УК ЖЭУ №12» (Московское шоссе), ООО «Эталон», ООО «Уютный дом», ООО «ОРЕЛ-ЖЭК» (пер. Артельный), ООО “ЕГСЭЖ” (ул. Бурова ), ООО УК «РСУ №1» (ул. Октябрьская, 31), ООО «УК «Наш Дом» (ул. Октябрьская, 39). Примечательно, что во многих дворах снег приходилось убирать самим жителям.

Заместитель директора Сидорова Ольга Валерьевна прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Мы фиксируем многочисленные случаи, когда управляющие компании формально подходят к уборке, создавая для нас непреодолимые препятствия…». Полный комментарий доступен по ссылке.

Отдельно подчеркнем, что перевозчики продолжают работать и нести убытки, однако эффективность их труда остается низкой без главного условия — расчищенных подъездных путей. Региональный оператор настаивает на срочном принятии мер контрольно-надзорными органами к организациям, игнорирующим свои прямые обязанности.