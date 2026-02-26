Глава СКР поручил возбудить дело по Весёлому озеру

26.2.2026 | 16:34 Закон и порядок, Новости

Около двух лет его загрязняют канализационные стоки.

Фото: приёмная Председателя СК России

Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее жители Орла записали видеообращение к Александру Бастрыкину. Они рассказали о ситуации, указав, что её причиной является ненадлежащее состояние инженерных систем на территории гаражного кооператива. Стоки загрязняют воду, а также атмосферу и почву.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается», – указывает Следственный комитет.

В соответствии с поручением Бастрыкина руководитель орловского управления Александр Полшаков должен будет возбудить уголовное дело, а также представить доклад о предварительных и окончательных результатах. Ранее управление организовало процессуальную проверку.

